Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Taschendieb erbeutet vierstelligen Betrag

Meschede (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag 11:55 und 12:15 Uhr kam es vor oder in einem Discounter in der Straße "Im Schwarzen Bruch" zu einem Taschendiebstahl. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte ein 63-jähriger Mann das Fehlen seiner Geldbörse. Beim Blick auf seinen Kontoauszug merkte er wenig später, dass ein niedriger vierstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht wurde.

Die Polizei rät:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen.

- Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

- Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte).

- Sollten Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sein, lassen Sie diese sofort für den weiteren Gebrauch sperren, z. B. telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116.

