Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 30.05.2020

Betzdorf (ots)

Betzdorf Verkehrsunfall Sachschaden am 29.05.2020, 07.50 h, in Betzdorf, Römerweg

Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Haydnstraße in Fahrtrichtung Römerweg und übersah an der Einmündung zum Römerweg den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 69-jährigen Mannes. Dabei kollidierten die Fahrzeuge so unglücklich miteinander, dass sich der Pkw der Verursacherin überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Verletzt wurde dabei niemand.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 21.000.-EUR.

Kirchen Randalierer in der Schulstraße

Am 29.05.2020, 20.12 h, rastet ein 18-jähriger Mann aus Wissen völlig aus. Er randaliert auf der Straße herum, schreit umher und schlägt auf Fahrzeuge ein. Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter versucht den Mann zu beruhigen, wird grundlos angegriffen und es kommt zum Kampf auf der Straße. Die hinzugezogenen Streifenwagenbesatzungen müssen sich weiter mit dem 18-jährigen herumprügeln bis letztlich durch den Einsatz eines Tasers die Lage geklärt werden kann. Der 18-jährige, der mit Drogen vollgepumpt ist, muss gefesselt ins Krankenhaus verbracht und weiter durch Bewachung unter Kontrolle gehalten werden. Bei dem Randalierer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es muss mit mehreren Strafanzeigen rechnen, u. a. mit Tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Bei dem Einsatz werden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Gebhardshain Verkehrsunfallflucht im Laufe der Nacht auf den 30.05.2020, in Gebhardshain, Zum Kreuzweg

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer vermutlich eines Pkw wurde im Laufe der Nacht der Zaun des Anwesens im Kreuzweg auf einer Länge von ca. 2 Metern beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Moog

Telefon: 02741-926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell