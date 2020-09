Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Geldautomat in Selbeck gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45481 MH.-Selbeck: In der Nacht von Montag (7. September) auf Dienstag (8. September) sprengten Unbekannte einen Geldautomaten im Mülheimer Stadtteil Selbeck. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 3 Uhr in der Früh schreckten die Anwohner durch eine heftige Detonation auf. Auf der Kölner Straße, zwischen dem Stockweg und dem Baumschulenweg, hatten es Kriminelle auf das Bargeld eines Bank-Centers abgesehen. Im Erdgeschoß des Wohnhauses zerstörten sie den Bankautomaten durch eine Explosion. Damit die Polizei in der Nacht eine erneute Gefahr der dort wohnenden Menschen ausschließen konnte, erschien ein Entschärfer des LKA vor Ort. Erst als dieser sich einen genauen Überblick vor Ort verschafft hatte und eine weitere Detonation auszuschließen war, durften die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Täter flüchteten ohne Beute, vermutlich mit einem cremefarbenen, gelben oder goldenen älteren Auto, über die Kölner Straße in Richtung Ratingen. Es soll sich um eine Limousine der Marke BMW oder Audi gehandelt haben. Für die Fahndung setzte die Einsatzleitstelle unter anderem einen Hubschrauber ein. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatablauf und/oder den Flüchtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

