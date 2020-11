Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Erneut unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

GescherGescher (ots)

Unter dem Einfluss alkoholischer Getränke ist ein 55-Jähriger in Gescher mit einem Transporter unterwegs gewesen. Gegen 14.50 Uhr erhielt die Polizei von einem Zeugen den Hinweis, dass zwei alkoholisierte Personen mit einem Fahrzeug auf einem Parkplatz am Mühlengrund seien. Auf der Stadtlohner Straße konnte der Wagen angehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,3 Promille schließen lässt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. In der vergangenen Woche war der Mann bereits zweimal mit ähnlich gelagerten Delikten in Erscheinung getreten.

