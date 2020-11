POL-BOR: Ahaus - Flucht vor der Polizei scheitert

Kreispolizeibehörde Borken

Ohne Versicherungskennzeichen an seinem Motorroller und mit einer Geschwindigkeit deutlich über 25 km/h war ein 16-Jähriger in Ahaus unterwegs. Gegen 21.00 Uhr fiel der Ahauser Polizeibeamten auf der Bahnhofstraße auf. Als der Rollerfahrer die Anhaltezeichen wahrnahm, bog er abrupt in die Fürstenstraße ab, mutmaßlich um seine Verfolger abzuschütteln. Die Flucht endete im Jutequartier, nachdem der Rollerfahrer auf einen umzäunten Parkplatz gefahren war. Die Prüfbescheinigung des jungen Verkehrsteilnehmers reichte nicht. Ein Distanzring im Getriebe fehlte, sodass das Gefährt vom Mofa zum Kleinkraftrad und damit führerscheinpflichtig wurde. Der Verdacht auf eine fehlende Versicherung bestätigte sich nicht. Das Versicherungskennzeichen hatte der Ahauser in seiner Jackentasche verstaut, da es kurz zuvor "abgefallen" war, so der Jugendliche. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

