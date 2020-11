Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Parkendes Auto angegangen

RekenReken (ots)

Die Seitenscheibe eines abgestellten Wagens haben Unbekannte am Donnerstag in Reken eingeschlagen. Die Tat spielte sich zwischen 08.00 und 18.00 Uhr auf einem Geschäftsparkplatz an der Schulstraße ab; Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

