POL-BOR: Heiden - Technik aus Traktoren gestohlen

HeidenHeiden (ots)

Auf hochwertige Steuerungstechnik hatten es Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag offensichtlich in Heiden abgesehen. Die Täter machten sich dort an insgesamt vier Traktoren zu schaffen. Im ersten Fall verschafften sie sich mit Gewalt Zugang in die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Lembecker Straße. Dort brachten sie die GPS-Steuergeräte zweier Fahrzeuge an sich sowie bei einem der beiden einen Rechner samt Bildschirm. Der zweite Fall spielte sich ebenfalls an der Lembecker Straße ab: Auch dort montierten die Täter aus zwei Traktoren die GPS-Steuergeräte sowie aus einem Fahrzeug den dazugehörigen Monitor. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

