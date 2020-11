Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit gestohlener Bankkarte Geld abgehoben

BocholtBocholt (ots)

Taschendiebe haben am Mittwoch in Bocholt die EC-Karte eines 56-Jährigen gestohlen. Es gelang ihnen, damit Geld vom Konto des Bocholters abzuheben. Dieser hatte sich gegen 13.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Roonstraße aufgehalten. Der Mann bezahlte an der Kasse mit seiner EC-Karte, steckte sie zurück in seine Geldbörse und legte diese auf seinem Rollator ab. Im weiteren Verlauf des Tages bemerkte er, dass daraus die Bankkarte fehlte. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers zu tragen. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite www.polizei-beratung.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell