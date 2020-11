POL-BOR: Bocholt - Raubüberfall auf Drogeriemarkt

Kreispolizeibehörde Borken

Am heutigen Abend ist es gegen 18:45 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen dm-Drogeriemarkt an der Neustraße in der Bocholter Innenstadt gekommen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe hat ein bislang unbekannter Täter eine unbekannte Menge Bargeld entwendet. Er ist dann fußläufig im Bocholter Innenstadtbereich geflüchtet. Die Polizei fahndet aktuell im Bocholter Stadtgebiet nach dem unbekannten Täter. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Bocholt unter Telefon 02871-2990 in Verbindung zu setzen. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männliche Person, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180-190 cm groß, komplett schwarz gekleidet, schwarze Jacke mit Kapuze

