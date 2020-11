Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin erschrickt und stürzt

BocholtBocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Donnerstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein 36 Jahre alter Kölner befuhr mit seinem Wagen die Münsterstraße stadteinwärts. Als er in die Rheder Straße einbog, bemerkte er die in gleicher Richtung fahrende 55-Jährige. Es gelang dem Autofahrer abzubremsen und eine Kollision zu vermeiden. Die Rhederin erschrak und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

