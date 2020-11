POL-BOR: Bocholt - Touchierter Radfahrer stürzt

Kreispolizeibehörde Borken

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin ist es am Donnerstag in Bocholt gekommen. Eine 34-Jährige fuhr gegen 09.00 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße in Richtung Ebertstraße. Dabei kam es in Höhe Kaiser-Wilhelm-Straße zur Kollision mit dem Unbekannten. Dieser war mit seinem Zweirad auf dem Radfahrstreifen in der gleichen Richtung unterwegs. Der Radfahrer kam dabei zu Fall. Nach einem kurzen Gespräch mit der Bocholterin entfernte er sich. Der Mann war circa 80 Jahre alt; an seinem Rad befand sich ein Fahrradkorb. Die Polizei bittet ihn sowie Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

