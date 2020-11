Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorrollerfahrer erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs

BocholtBocholt (ots)

Am Dienstag kontrollierten Polizeibeamte gegen 22.30 Uhr auf der Straße Im Königsesch einen 48 Jahre alten Motorrollerfahrer aus Hamminkeln. Dieser gab an, dass er mit dem Motorroller regelmäßig fahren würde, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen den Fahrer ein und untersagten die Weiterfahrt. Die Untersagung störte den Hamminkelner offenbar wenig - ca. eine Stunde später sahen Polizeibeamte, dass er wieder mit dem Motorroller fuhr. Einem erneuten Anhalten entzog er sich, in dem er über einen abgepollerten Radweg flüchtete. Die Flucht ändert allerdings nichts daran, dass ein weiteres Strafverfahren eingeleitet wurde.

