Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nissan auf der Bernhardstraße erheblich beschädigt

GronauGronau (ots)

An einem grauen Nissan hat ein Unbekannter in Gronau einen Unfallschaden von ungefähr 3.000 Euro verursacht. Der Wagen stand in einer Parkbucht in der Nähe einer Apotheke an der Bernhardstraße. Die Tat ereignete sich am Mittwoch vergangener Woche in der Zeit von 12.00 bis 13.00 Uhr. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

