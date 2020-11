Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Überholvorgang scheitert

Zu einen Verkehrsunfall mit einem Schaden von circa 3.000 Euro ist es am Mittwoch, gegen 22.30 Uhr in Gronau gekommen. Ein unbekannter Autofahrer war auf der Ochtruper Straße aus Richtung Albrechtstraße kommend in Richtung Hermann-Ehlers-Straße unterwegs. In Höhe der Eilermarkstraße überholte dieser einen 50-jährigen Gronauer, der verbotswidrig mit seinem Auto links in die Eilermarkstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Gronauer war kurz zuvor aus der Huyssenstraße auf die Ochtruper Straße abgebogen. Der Überholende setze seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweis bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

