Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mofafahrer flüchtet vor Polizei

GescherGescher (ots)

Durch die laute Auspuffanlage seines Mofas ist ein 15-Jähriger am Mittwoch in den Fokus eines Polizeibeamten geraten. Der Gescheraner flüchtete, als er gegen 07.35 Uhr auf dem Westfalenring in Gescher angehalten werden sollte. Es nutzte nichts - Ermittlungen führten schließlich zu dem Flüchtigen. Durch technische Veränderungen ist eine Höchstgeschwindigkeit von circa 55 km/h möglich, gab der Gescheraner an. Nun folgt ein Strafverfahren, da eine Mofa-Prüfbescheinigung für das Fahrzeug nicht mehr ausreicht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Erziehungsberechtigten informiert.

