Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wiederholt ohne Führerschein von Polizei angetroffen

AhausAhaus (ots)

Einen 39-jährigen Autofahrer haben Polizeibeamte am Mittwoch ohne Führerschein in Ahaus angetroffen. Der Ahauser war gegen 14.00 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Nordtangente in Ahaus unterwegs. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Es war nicht das erste Mal, dass der 39-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Auto unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

