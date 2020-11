Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unbelehrbar

Auto sichergestellt

AhausAhaus (ots)

Das Fahrzeug eines 24-Jährigen stellten die Beamten in der Nacht zum Donnerstag sicher. Um kurz vor Mitternacht kontrollierten Zollbeamte in Ahaus den Bad Sassendorfer. Er hatte Drogen über die Grenze geschmuggelt. Dabei war er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Auto unterwegs gewesen, sodass die Zollbeamten die Unterstützung der Polizei anforderten. Nach Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können, und der Untersagung der Weiterfahrt, konnte der Mann die Polizeidienststelle verlassen. Er werde bis zur Ausnüchterung nicht wieder fahren, versicherte er den Beamten. Entweder hat er zu diesem Zeitpunkt gelogen oder es sich später anders überlegt, denn gegen 03.00 Uhr trafen ihn Polizeibeamte erneut fahrender weise an - in diesem Fall auf der L 560 in Alstätte. Neben einer erneuten Blutentnahme erfolgte nun auch die Sicherstellung des Fahrzeugs. Resümee der Nacht aus Sicht des Bad Sassendorfers: Zwei Blutproben, für deren Kosten der 24-Jährige aufkommen muss, zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, eine Strafanzeige und ein sichergestelltes Auto.

