Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bremsmanöver zu spät bemerkt

AhausAhaus (ots)

Bei einem Auffahrunfall hat eine 25-jährige Autofahrerin am Montag in Ahaus leichte Verletzungen erlitten. Die Ahauserin hatte gegen 07.30 Uhr den Adenauerring in Richtung befahren. Als sie am Kreisverkehr Adenauerring / Graeser Straße / Wessumer Straße / Fuistingstraße verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte das ein hinter ihr fahrender Heeker zu spät. Der 69-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug auf den vorausfahrenden Pkw. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 4.000 Euro.

