Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Telefonbetrüger machen weiter

BocholtBocholt (ots)

Bei der Kreispolizeibehörde Borken gehen weiterhin täglichen Anzeigen zu Telefonbetrügern ein - glücklicherweise sind die meisten Menschen informiert und vorsichtig, sodass die Betrüger fast immer in den letzten Tagen leer ausgingen. So soll es bleiben.

Neben den bekannten Maschen (falsche Polizeibeamte, Enkeltrick, Gewinnversprechen etc.) kam es in Bocholt zu der folgenden Variante: Die Betrügerin gab sich am Telefon als Bekannte einer 81-Jährigen aus und gab vor, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Alsdann wurde das Gespräch durch eine andere Betrügerin fortgeführt, die sich als Polizeibeamtin ausgab, die Lügengeschichte vom tödlichen Verkehrsunfall wiederholte und angab, die angebliche Freundin sei festgenommen und könne nur gegen eine Kaution freigelassen werden. Das Geld sollte nun die Angerufene bereitstellen. Diese fiel nicht auf den Trick herein und erstattete Anzeige.

