POL-BOR: Gescher - Mit "frisiertem" Mofa vor der Polizei geflüchtet

GescherGescher (ots)

Ein Jugendlicher hat sich am Mittwoch in Gescher eine Strafanzeige eingehandelt - der 15-Jährige war ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit einem "frisierten" Mofa unterwegs gewesen. Der junge Gescheraner hatte gegen 07.35 Uhr den Westfalenring in Richtung Borkener Damm befahren. Das überlaute Geräusch des Auspuffs hatte dabei die Aufmerksamkeit eines Polizeibeamten geweckt. Als der Polizist ihn anhalten wollte, gab der 15-Jährige Gas und flüchtete. Über das Kennzeichen war der junge Fahrer jedoch schnell ermittelt. Er konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Diese reicht aber nicht aus angesichts der maximalen Geschwindigkeit seines motorisierten Untersatzes: Das Mofa erreichte durch die technischen Manipulationen deutlich mehr als 25 km/h.

