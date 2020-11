Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rezeptfälscher flog auf

GronauGronau (ots)

Am Dienstag wurde die Polizei durch einen Apotheker darüber informiert, dass vermutlich ein gefälschtes Privatrezept abgegeben worden sei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Verdacht berechtigt war und dass der Tatverdächtige auch in zwei weiteren Apotheken gefälschte Privatrezepte eingereicht und so verschreibungspflichtige Medikamente erlangt hatte. Der Tatverdächtige, ein 20-jähriger Gronauer, konnte ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nach anfänglichem Leugnen gab er die Tat zu und die erlangten Medikamente heraus. Die Beamten entdeckten auch weitere Privatrezepte und stellten diese sicher.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell