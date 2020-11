Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Farbschmierereien

RhedeRhede (ots)

Polizeibeamte stellten in der Nacht zum Mittwoch bei der Streifenfahrt fest, dass zumindest vier Gebäude in der Innenstadt mit Sprühfarbe beschmiert wurden. Der Schmierfink wollte offenbar seine Sympathie zum noch amtierenden US-Präsidenten ausdrücken. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

