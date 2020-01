Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - "Sicher zur Schule"

Auf Bitten des Schulelternbeirats der Dr.-Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim wurde die Aktion "Sicher zur Schule" zu Schulschluss am 24.01.2020 unterstützt. Neben vielen Kindern, Eltern, Lehrern und dem Ordnungsamt nahm auch die PI Germersheim an der Aktion teil. An der Volksschule wurde u.a. der abfließende Verkehr kontrolliert. Erschreckend war die Unwissenheit vieler Eltern und damit einhergehend die mangelhafte oder fehlende Sicherung der mitfahrenden Kinder. Bei mehr als jedem zweiten Fahrzeug musste die Kindersicherung beanstandet werden. Es wurden viele verkehrserzieherische Gespräche geführt und den Eltern gezeigt, wie ihre Sprösslinge richtig zu sichern sind.

