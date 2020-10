Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 10.10.2020, 15:15 Uhr, und dem 11.10.2020, 10:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Thomas-Mann-Straße im Ortsteil Ochtersum in Hildesheim auf. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus und flüchteten vermutlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

