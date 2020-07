Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Mann würgt Frau - Zeuginnen greifen couragiert ein

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 17.07.2020, hat ein Mann eine Frau in Küssaberg-Kadelburg gewürgt, bis couragierte Zeuginnen eingriffen und noch schlimmere Folgen für die Frau verhinderten. Die 24-jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Gegen 21:00 Uhr hatte der Mann die Frau bei einer Gaststätte körperlich angegangen. Mehrere Zeuginnen wurde auf die Situation aufmerksam und versuchte zunächst vergeblich, den Mann von seinem Tun abzubringen. Er soll die Frau getreten, auf sie gekniet und gewürgt haben. Eine Zeugin soll von dem Tatverdächtigen weggeschubst worden sein, als sie eingriff. Letztlich gelang es einer Frau durch ein besonders energisches Auftreten den körperlichen Übergriff zu stoppen. Von einer verständigten Polizeistreife konnte der 25 Jahre alte Tatverdächtige noch in der Nähe angetroffen werden. Die Polizei ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung.

