Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Brand in Produktionsofen - vermutlich nur geringer Sachschaden

Freiburg (ots)

Bei einem Brand in einem Produktionsofen in einem holzverarbeitenden Betrieb in Waldshut-Tiengen am Freitagabend, 17.07.2020, dürfte nur geringfügiger Sachschaden entstanden sein. Kurz nach 19:00 Uhr hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Eine installierte Löschanlage bekämpfte den Brand erfolgreich. Das Feuer im Ofen führte jedoch zu einer massiven Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist noch nicht abschätzbar, dürfte allerdings nicht allzu hoch sein.

