Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Opel flüchtet vor Polizeistreife - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 17.07.2020, hat sich ein Opel-Fahrer in Jestetten eine Verfolgungsfahrt mit einer Polizeistreife geliefert. Aufgrund der halsbrecherischen Fahrweise des Flüchtenden brach die Streife die Verfolgung in Altenburg ab. Gegen 21.50 Uhr sollte der Opel auf der B 27 am Ortsteingang von Jestetten angehalten werden. Der Fahrer gab allerdings Gas und flüchtete mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h innerorts. Es kam auch zu mehreren Vorfahrtsverletzungen, nur durch Zufall war kein Verkehrsunfall zu beklagen. Die Streife entschied sich, wegen der hohen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer die Verfolgung abzubrechen. Die Halteranschrift wurde in der Folge aufgesucht. Dort im Treppenhaus konnte intensiver Marihuanageruch wahrgenommen werden. Eine angetroffene 29-jährige Frau händigte, auf diese Wahrnehmung angesprochen, den Beamten eine geringe Menge Cannabis aus. Währenddessen kam ein 34-jähriger Bewohner nach Hause und zeigte den Diebstahls des gesuchten Opels an. Eine Alkohol- und Drogenüberprüfung war bei diesem Mann negativ, einen Führerschein hat er auch. Der Opel wurde unbeschädigt bei einer Waldhütte gefunden und beschlagnahmt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet Personen, die Hinweise zum dem mutmaßlichen Fahrer geben können, das Geschehen beobachtet haben oder sogar selbst gefährdet wurden, sich zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell