Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beifahrerfenster eingeschlagen Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 09.10.2020, zwischen 05:50 Uhr und 12:00 Uhr, schlug eine unbekannte Person mit einem Stein ein Fenster eines Fahrzeuges ein, das in einer Parktasche vor der Zufahrtsschranke des Novotel in dem Kennedydamm in Hildesheim ordnungsgemäß abgestellt war, und flüchtete anschließend ohne Beute.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Daimler, der mit einer akustischen und optischen Alarmanlage ausgestattet ist.

Die Ermittler vermuten, dass der Täter von seiner Tathandlung Abstand genommen hat, weil der Alarm auslöste.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung setzen. Die Sachbearbeiter suchen ebenfalls Zeugen, die die akustische Alarmanlage wahrgenommen haben, damit sie die Tatzeit nachträglich eingrenzen können.

