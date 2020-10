Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der B 240 bei Eime

Hildesheim (ots)

(bue) Am 10.10.2020 kam es gegen 14:15 Uhr auf der B240 zwischen dem Eimer Kreuz und Eime zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Ein 53-Jähriger aus dem Raum Duingen versuchte mit seinem Pkw einen auf einem Kleinkraftrad ebenfalls in Richtung Eime fahrenden 51-jährigen Alfelder zu überholen. Der 53-Jährige übersah hierbei einen entgegenkommenden Pkw. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, wich er auf Höhe des Kleinkraftrades nach rechts aus, kollidierte hierbei jedoch mit dem Kleinkraftrad und schleuderte es samt Fahrer über den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Graben auf ein angrenzendes Feld. Durch den Zusammenstoß entstand an Pkw und Kleinkraftrad Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Neben der Polizei aus Elze war ein Rettungswagen zur Versorgung des Fahrers am Unfallort im Einsatz. Aufgrund des Unfallherganges wurde zunächst von schweren Verletzungen des Kleinkraftradfahrers ausgegangen. Er wurde zur Behandlung und weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Verkehr wurde während der ca. zweistündigen Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Bei den Untersuchungen im Krankenhaus stellte sich nun heraus, dass der Kleinkraftradfahrer Glück im Unglück hatte. Die erlittenen Verletzungen erwiesen sich als leichte Verletzungen.

