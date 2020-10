Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Pkw VW Passat

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Freitag, 09.10.2020, gegen 20.30 Uhr, stellt ein 28-jähriger Alfelder seinen grauen Pkw VW Passat auf einem Parkplatz in der Friedrich-Lekve-Straße in Hildesheim zum Parken ab. Als der 28-jährige am Samstag, 10.10.2020, gegen 07.00 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehren will, muss er feststellen, dass dieses zwischenzeitlich von bislang unbekannten Tätern entwendet worden ist.

Das Fahrzeug soll über ein Keyless-Go-System verfügen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer: 05121/939-115 zu melden.

