Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - BMW aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (km) Zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 09:30 Uhr wurden in Sarstedt zwei BMW aufgebrochen, welche über Nacht in freizugänglichen Parkbuchten in der Röntgenstraße und Ricarda-Huch-Straße parkten. Unbekannte Täter schlugen die hinteren rechten Seitenscheiben der Pkw ein und bauten die Lenkräder, Navigationssysteme und Bedieneinheiten aus. Anschließend entwendeten sie diese. Bei einem weiteren BMW in der Inge-Meysel-Straße in Sarstedt brachen die unbekannten Täter ihren Einbruchversuch ab. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

