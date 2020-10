Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, (Giften) - Verkehrsunfallflucht

Giften, L 410 (neu)

Am 09.10.2020 gegen 09:20 Uhr ist es auf der L 410 zwischen Rössing und Giften zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 65-jähriger Fahrzeugführer ist mit seiner Sattelzugmaschine und Auflieger auf der L 410 aus Rtg. Rössing in Rtg. Giften gefahren. In einer Rechtskurve kam ihm ein Bus entgegen. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu einer Berührung mit den beiden linken Außenspiegeln. Es entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer des Busses hat sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden an der Sattelzugmaschine wird mit ca. 400 Euro . beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05066-9850 bei der Polizei Sarstedt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell