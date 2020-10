Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zigarettenautomat in Sottrum aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Holle/ Sottrum (web) - In der Zeit von Do. 19:00 Uhr bis Fr. 07:00 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten in Sottrum, "Über der Kirche" Höhe Nr. 21. Durch die gewaltsame Öffnung wurde der Automat erheblich beschädigt. Das Geld und die Zigarettenschachteln wurden vollständig entwendet. Der Wert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Der Gesamtschaden dürfte aber im mittleren, vierstelligen Bereich liegen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, Tel.: 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell