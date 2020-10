Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufbruch eines Firmenfahrzeuges in Holle

Hildesheim (ots)

Holle (web) - In der Zeit von Do. 16:30 auf Fr. 06:40 Uhr, kam es zum Einbruchdiebstahl in einen abgestellten Kleintransporter. Das Fahrzeug stand dabei in Holle, in der "Bindersche Straße", auf einem dort befindlichen Firmenparkplatz. Das Fahrzeug wurde durch unbekannt Täter gewaltsam geöffnet. Im Anschluss wurden diverse, hochwertige Werkzeuge entwendet.

Der Gesamtschaden liegt bei ca. 11.000 Euro.

Mögliche Zeugen bzw. Personen die Hinweise auf verdächtige Umstände geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter Tel. 05063-9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell