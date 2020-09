Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Diebstahl eines Außenbordmotors sowie zweifacher versuchter Diebstahl

Koblenz (ots)

In der Zeit von Samstag, den 12.09.2020, 11:00 Uhr, bis Sonntag, den 20.09.2020, 11:00 Uhr, drangen Unbekannte auf das umzäunte und abgeschlossene Gelände des SMC Koblenz ein und entwendeten einen 6 PS Außenbordmotor und den dazugehörigen Tankkanister. Des Weiteren kam es zu einem versuchten Diebstahl von zwei weiteren Außenbordmotoren. Die Außenborder waren an drei mit Persenning abgedeckten Schlauchbooten montiert, die an Land auf Trailern abgestellt waren. Hier waren die Haltebolzen bereits gelöst und die Persenning zerrissen. Die Ermittlungen dauern an.

