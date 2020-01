Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Schmuck gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Recklinghausen (ots)

In Marl sind im Dezember an der Hervester Straße Schmuckstücke gefunden worden. Bislang konnten keine Eigentümer ermittelt werden. Möglicherweise stammen sie aus einer Straftat. Die Polizei fragt: Wer kennt die Schmuckstücke? Wem gehören sie? Hinweise bitte an 0800 2361 111. Bilder des Schmucks finden Sie hier im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/marl-sichergestellter-schmuck

