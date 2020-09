Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Diebstahl eines Wassermotorrades

Mainz (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.09.2020, 22:20 Uhr bis Samstag, 13.09.2020, 11:30 Uhr, wurde im Winterhafen Mainz ein Wassermotorrad gestohlen. Das Wassermotorrad der Marke "seadoo", RXP 260 RS, mit dem Kennzeichen MZ-N 366, wurde zuvor durch den Eigentümer ordnungsgemäß am Liegeplatz abgelegt und mittels Stahlseil und Zahlenschloss gegen unbefugte Wegnahme gesichert. Neben dem Wassermotorrad wurde auch die dazugehörige Abdeckplane entwendet. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem Verbleib des Wassermotorrads geben? Hinweise bitte an die WSP-Station Mainz.

