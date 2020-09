Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Einbruchsdiebstahl in Fahrgastschiff

Bingen (ots)

Im Zeitraum vom 12.09.2020, 19:30 Uhr bis 13.09.2020, 08:50 Uhr, wurde in ein an einer Steigeranlage in Bingen liegendes Fahrgasttagesausflugsschiff eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich über ein seitliches Fenster Zugang ins Innere des Fahrzeugs. Dort entwendeten sie einen Laptop.

Die Ermittlungen dauern an.

