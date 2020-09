Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Verschoben - Danke-Polizei-Tag im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik soll 2021 stattfinden

Mainz (ots)

Den Danke-Polizei-Tag gibt es in Rheinland-Pfalz seit 2014. Die Initiative des Vereins "Keine Gewalt gegen Polizisten e.V." wirbt in der Öffentlichkeit für einen wertschätzenden Umgang mit polizeilicher Arbeit und informiert über Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Seinen Ursprung hat der Tag im angelsächsischen Raum, dort findet er traditionell am dritten Samstag im September statt, also heute.

Die Vorsitzende des Vereins, Gerke Minrath, hat in den letzten Jahren den Tag zum Anlass genommen, verschiedene Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz zu besuchen - zuletzt war sie bei der Hochschule der Polizei zu Gast.

In diesem Jahr hätten wir Frau Minrath gern im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik begrüßt, doch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen haben wir gemeinsam entschieden, die Veranstaltung in das nächste Frühjahr zu verschieben - in der Hoffnung, dass sie dann in gewohnter Form stattfinden kann.

Wir freuen uns schon heute auf den Austausch zwischen Frau Minrath und den Kolleginnen und Kollegen unseres Präsidiums und bedanken uns an dieser Stelle für das Engagement des Vereins und die Wertschätzung und Anerkennung unserer täglichen Arbeit.

