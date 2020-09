Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Maschinenraumbrand auf einem Tankmotorschiff

Unkel (ots)

Am Donnerstag, den 17.09.2020, gegen 13:43 Uhr, kommt es in Höhe der Ortslage Unkel (Rheinkilometer 637,2) zu einem Maschinenraumbrand auf einem bergfahrenden Tankmotorschiff, welches mit 908 Tonnen Styren (UN 2055) beladen ist. Das Feuer kann von der Besatzung eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehr Remagen übernimmt mit ihrem Hilfeleistungslöschboot vor Ort und bringt die Brandstelle schnell unter Kontrolle. Ein Angehöriger der Feuerwehr verletzt sich bei den Löscharbeiten leicht an der Hand. Durch die Wasserschutzpolizei wird ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

