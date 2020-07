Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Handydiebstahl

Bückeburg (ots)

(ma)

Für eine Fahrradtour machte sich gestern um 07.45 Uhr ein 61jähriger Bückeburger in der Gartenstraße bereit, befestigte sein Mobiltelefon an der Halterung des Fahrradlenkers, um per Bluetooth über die aufgesetzten Kopfhörer Musik zu hören.

Der 61jährige ging nochmal kurz zurück in das Haus, um zu kontrollieren, ob die Wohnungstür verschlossen war und wunderte sich bereits, dass er keine Musik über die Kopfhörer aufnehmen konnte.

Bei der Rückkehr zum Fahrrad bemerkte er, dass sein goldfarbenes Mobiltelefon vom Hersteller Samsung, Typ Galaxy A5, aus der Fahrradhalterung entwendet wurde.

"Ich war gerade mal ca. 40 Sekunden weg von meinem Fahrrad", so der Geschädigte gegenüber den Polizeibeamten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell