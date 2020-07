Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 2 Jungen beschädigten Fahrräder Geschädigte sind bislang nicht bekannt

Rinteln (ots)

(swe). Am 13.07. beschädigten zwei 14- und 15-jährige Jungen im Bereich des Bahnhofs 2 Fahrräder und versuchen dabei noch, eines der beiden Räder zu entwenden. Die Geschädigten sind bislang nicht bekannt. Die Polizei fragt: Wer gehört zu einem Fahrrad der Marke "Bauer", Modell "Town" in lila, abgestellt auf dem Parkplatz gegenüber des Bahnhof. Bei dem zweiten Rad handelt sich sich um ein Fahrrad der Marke "Hercules" in lila-schwarz. Beide Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln zu melden.

