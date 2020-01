Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Auto anzünden misslingt

Ohne Erfolg versuchte ein 29-Jähriger am Dienstag in Geislingen ein Auto in Brand zu setzen.

In der Eberhardstraße stand ein BMW. Kurz vor 1.30 Uhr versuchte ein 29-Jähriger das Auto in Brand zu setzen. Er hebelte den Tankdeckel auf und zündete das Benzin am Tankeinfüllstutzen an. Das Feuer erlosch wieder. Danach verschwand der Mann. Ein Zeuge sah die Tat. Er filmte den Vorfall. Danach begab er sich zum Polizeirevier Geislingen und teilte den Sachverhalt mit. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem zunächst unbekannten Mann. Kurz vor 4.30 Uhr sah eine Polizeistreife einem Mann aus dem Stadtpark laufen. Zu dem passte die Personenbeschreibung. Die Beamten wollten den 29-Jährigen kontrollieren. Der entfernte sich. Bei seiner Flucht stürzte er und verletzte sich leicht. Die Beamten nahmen ihn fest. Dagegen wehrte er sich und schlug nach den Polizisten. Die blieben unverletzt. Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war.

