Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: Trickbetrüger bestiehlt Senior

Duisburg (ots)

Unter dem Vorwand Schmuck zu polieren und Messer zu schärfen verschaffte sich ein Unbekannter am Mittwoch (6. November, 12:15 Uhr) Zutritt zur Wohnung eines Rentners auf der Jahnstraße. Als der 80-Jährige dem Mann seinen Goldschmuck zeigte, steckte sich der Tatverdächtige die Gegenstände prompt in seine Jackentasche. Als der Duisburger ihn aufforderte, die Ringe und die Münze wieder zurück zu legen, flüchtete der Unbekannte aus der Wohnung. Weil alles so schnell ging, konnte der Senior den verständigten Polizisten keine Personenbeschreibung geben. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige. (dab)

