Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Hildesheim (ots)

Wehrstedt (web) - Am heutigen Tage, zw. 11:45 und 12:20 Uhr, parkte eine Bad Salzdetfurtherin ihren Pkw Audi (schwarz) auf dem Parkplatz des Südkauf in Wehrstedt (Straße: Lammetal). In ihrer Abwesenheit wurde der Pkw von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, im Bereich der Beifahrertür, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Pkw der Bad Salzdetfurtherin entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Möglichen Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter Tel.: 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

