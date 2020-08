Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MS) - Am Sonntagnachmittag (23.08., 16.49 Uhr) kam es an der Einmündung In den Gründen/ Schnöckelsweg zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung dreier PKW, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 20-jähriger Nissan-Fahrer befuhr die Straße In den Gründen als er in einer Rechtskurve an der Einmündung Schnöckelsweg den entgegenkommenden VW Golf eines 71-jährigen Warendorfers touchierte. In der Folge stieß er frontal mit dem ebenfalls entgegenkommenden Seat eines 53-jährigen Mannes aus Ennigerloh zusammen.

Alle drei Unfallbeteiligten wurden schwerverletzt per Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Der Nissan sowie der Seat waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell