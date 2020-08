Polizei Gütersloh

POL-GT: Plastikbox aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Bereits am Sonntag (02.08.) wurde die Polizei durch eine Zeugin auf eine Fundsache aufmerksam gemacht. Auf dem Parkplatz einer Spielhalle am Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/ An der Bundesstraße wurde eine Plastikbox aufgefunden, die bisherigen Ermittlungen nach keiner Straftat zugeordnet werden konnte.

Es handelt sich um eine Frischhaltebox, die mit silberfarbenen Klebeband umwickelt wurde. Die Box weißt auf der Rückseite Beschädigungen auf und auf der Vorderseite befindet sich ein Schlitz, ähnlich einer Münz-Einwurf-Öffnung. Zudem wurde handschriftlich die Nummer 875 aufgetragen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Plastikbox machen? Wer hat Hinweise auf die Herkunft dieser Box? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

