Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Kriminalpolizei Elmshorn zu Messerwurf auf Polizeibeamten - 1 Vorführung beim Haftrichter

Bad Segeberg (ots)

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs gegen einen 30- und einen 33-jährigen Polizeibeamten des Polizeireviers in Elmshorn aufgenommen.

Am Mittwoch (15.07.2020) ist es um 23:48 Uhr in der Königstraße zu einem Angriff auf zwei Polizeibeamte gekommen. Es wurde mit 2 Wurfmessern auf die Beamten geworfen. Hierbei wurden die Polizisten nur knapp verfehlt. Der Täter flüchtete dann zu Fuß.

Aufmerksame Bürger wiesen die fahndeten Beamten auf einen flüchteten Täter hin, der bis zu einem Wohnhaus in Elmshorn verfolgt werden konnte. Dort stellte sich anschließend der Tatverdächtige und konnte widerstandslos festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen. In Zusammenarbeit mit der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Itzehoe wurde der Elmshorner am gestrigen Tage dem Haftrichter vorgeführt und es wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Mittlerweile wurde der Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt in Lübeck überstellt.

Presseanfragen sind direkt an die StA in Itzehoe zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell