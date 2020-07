Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Einbruch in einen Getränkemarkt im Flottkamp - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In einem Getränkemarkt in der Straße Flottkamp (Kaltenkirchen) ist es in der Nacht zum heutigen Freitag (17.07.2020), zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte Täter erbeuteten Spirituosen und Zigaretten im unteren vierstelligen Warenwert.

Bislang noch unbekannte Täter hebelten die Eingangstür zum Verkaufsraum auf. Aus den Regalen im Kassenbereich des Marktes wurden sodann Zigaretten und Spirituosen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Einbrecher entfernten sich danach in unbekannte Richtung. Der Marktleiter bemerkte die Tat am Morgen des 17.07.2020 gegen 05:10 Uhr.

Die Polizei fragt nun, wer in den Nachtstunden zum 17.07.2020 verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Segeberg unter der Telefonnummer 04551 / 8840 zu melden.

