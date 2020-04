Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Zigarettenautomat entwendet

Karlsruhe (ots)

Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag haben dreiste Diebe in der Benzstraße in Langensteinbach einen Zigarettenautomaten von der Hauswand gerissen und komplett entwendet.

Der aufgebrochene Automat wurde am Donnerstag, gegen 12:00 Uhr, im Waldgebiet "Gewann Fohlenbuckel" aufgefunden. Die unbekannten Täter hatten das Bargeld und die Zigaretten entnommen und sind unerkannt geflüchtet.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/3200-0, zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell